Ancora un nubifragio Le strade allagate e pioggia di polemiche

Ancora un nubifragio scuote le strade, causando allagamenti e polemiche tra cittadini e autorità. La Lombardia, come molte altre regioni, si prepara ad affrontare un'altra notte di fenomeni estremi, con temporali che minacciano di aggravare la situazione. Questa serie di eventi meteo ci ricorda quanto il cambiamento climatico possa influenzare il nostro quotidiano. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti e scopri come proteggerti in queste condizioni imprevedibili.

Ancora allerta meteo per fenomeni estremi fino alle ore 6 di questa mattina, diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Anche questa seconda perturbazione lascerà dietro di sè un'atmosfera instabile, che nella giornata di oggi favorirà ancora la formazione di temporali al Nord e sulle zone appenniniche. È l'esito del maltempo che ha colpito la penisola, dopo l'ondata di caldo che nei giorni scorsi ha attraversato il Paese da Nord a Sud. Intanto si fa la conta de danni dell'alluvione che ha colpito Milano e la Lombardia nel tardo pomeriggio di domenica. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte «per liberare alcune strade dagli alberi caduti, che hanno causato interruzioni del trasporto pubblico e sistemare i sottopassi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ancora un nubifragio. Le strade allagate e pioggia di polemiche

In questa notizia si parla di: nubifragio - strade - allagate - pioggia

Nubifragio in Italia, le strade diventano torrenti impetuosi: paura per i residenti - Un nubifragio improvviso ha travolto l’Italia, trasformando le strade in torrenti impetuosi e seminando paura tra i residenti.

Nubifragio nel Padovano: alberi caduti e strade allagate. LE FOTO Vai su Facebook

Ancora un nubifragio. Le strade allagate e pioggia di polemiche; Maltempo, bomba d'acqua nel Napoletano, a Bacoli strade come fiumi: Nubifragio più forte degli ultimi anni; Violento temporale a Milano, strade allagate e raffiche di vento: le immagini.

Ancora un nubifragio. Le strade allagate e pioggia di polemiche - Complessivamente nella notte tra domenica e lunedì si sono registrati circa 150 interventi per liberare i sottopassi allagati e le strade dai rami caduti, mentre in tutta la regione se ne contano ... Secondo ilgiornale.it

Maltempo, forti temporali e nubifragio su Napoli | A Ischia un operaio precipita dal tetto bagnato dalla pioggia: morto - Sono diversi i tombini allagati, le caditoie intasate e gli allagamenti stradale per il nubifragio. Lo riporta msn.com