Una tragedia vivevano tutti per quel ristorante Crolla il tetto di Essenza a Terracina muore la giovane sommelier

Una tragedia improvvisa sconvolge Terracina: il crollo del tetto del ristorante Essenza si trasforma in un dramma che ha tolto la vita alla giovane sommelier e lasciato molte altre persone ferite. Alle 22, un solaio si è precipitato, inghiottendo il locale in un attimo. Sul posto, forze dell’ordine e soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma il dolore e la paura si fanno sentire forte in questa notte di lutto.

Intorno alle 22 è ceduto il solaio del locale. Sul posto forze dell'ordine e mezzi di soccorso: oltre alla vittima ci sono una decina di feriti.

