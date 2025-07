Milan iniziata la nuova era Allegri | rivivi la conferenza con le dichiarazioni clou

Milan inaugura una nuova era con Allegri in panchina: entusiasmo, sfide e obiettivi ambiziosi. Ieri il tecnico ha preso la parola in conferenza stampa, rivelando le sue strategie e la volontà di rilanciare il club. Riviviamo insieme i momenti più significativi delle sue dichiarazioni, tra passione e determinazione, per scoprire cosa ci aspetta in questa avventura bianconera. Ecco gli estratti clou del suo intervento.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si è presentato ieri in conferenza stampa. Ecco qui un estratto delle sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, iniziata la nuova era Allegri: rivivi la conferenza con le dichiarazioni clou

In questa notizia si parla di: milan - allegri - conferenza - dichiarazioni

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Conferenza #Allegri ? Le dichiarazioni del neo tecnico del #Milan ? Vai su X

Ecco tutte le dichiarazioni di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di presentazione: "Buongiorno a tutti e bentrovati. Mi fa piacere essere qui davanti a voi. Iniziamo oggi questa avventura dove cercheremo di toglierci delle grandi soddisfazioni". U Vai su Facebook

Allegri: Il mio Milan deve tornare in Champions; Allegri in conferenza: “Il Milan ha un fascino meraviglioso”; Allegri, diretta conferenza Milan: tutte le dichiarazioni in rossonero 11 anni dopo.

Pagina 2 | Allegri, diretta conferenza Milan: tutte le dichiarazioni in rossonero 11 anni dopo - L'ex Juve si ripresenta a Milanello per guidare nuovamente il Diavolo: le sue parole tra obiettivi e nuove ambizioni ... Segnala tuttosport.com

Allegri, diretta conferenza Milan: tutte le dichiarazioni in rossonero 11 anni dopo - L'allenatore, ex Juventus, è pronto a ripresentarsi a Milanello tra obiettivi, ambizioni e sensazioni di questa nuova avventura ... tuttosport.com scrive