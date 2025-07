In Europa il 5% del Pil per le armi è una chimera quasi per tutti E gli elettorati puniranno i governi che lo raggiungono

In Europa, il 5% del PIL dedicato alle spese militari resta solo un obiettivo ambizioso e spesso distante dalla realtà. Promettere di aumentare gli investimenti in armi ed eserciti è facile, ma trasformare le parole in azioni concrete richiede coraggio, pianificazione e responsabilità. Le promesse fatte a livello NATO rischiano di rimanere parole al vento se non si affrontano con serietà le sfide di un impegno così imponente.

Si fa presto a dire 5%. Passare dalle promesse ai fatti, è un altro paio di maniche, non solo per l’Italia. L’impegno concordato a livello Nato dai paesi europei di alzare significativamente le spese per armi ed eserciti è stato assunto con superficialità e senza fare troppi conti. Del resto, per i capi di governo promettere qualcosa che, molto probabilmente, dovrà poi realizzare qualcun altro, ammesso che deciderà farlo, non è cosa insolita. L’impressione è che si siano sottoscritti impegni estremamente gravosi, con aumenti di spesa nell’ordine di centinaia di miliardi di euro l’anno, curandosi poco delle conseguenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Europa il 5% del Pil per le armi è una chimera quasi per tutti. E gli elettorati puniranno i governi che lo raggiungono

In questa notizia si parla di: armi - europa - chimera - quasi

Macron pronto a schierare armi nucleari francesi in Europa - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato in un'intervista a TF1 la sua disponibilità a schierare armi nucleari francesi in Europa.

Gavin Newsom è il governatore democratico della California nonché l’uomo che, in questo momento, quasi da solo sta tenendo testa a Donald Trump. Newsom ha annunciato di aver fatto causa contro l’amministrazione Trump per aver, nell’ordine: militarizzat Vai su Facebook

In Europa il 5% del Pil per le armi è una chimera quasi per tutti.

Nel 2022 le importazioni di armi in Europa sono quasi raddoppiate. E l’Ucraina è diventata la terza destinazione al mondo - Il Fatto Quotidiano - E l’Ucraina diventata la terza destinazione di armi in tutto il mondo. ilfattoquotidiano.it scrive

Europa, import armi raddoppiato nel 2022 - RaiNews - Le importazioni di armi in Europa sono quasi raddoppiate nel 2022, soprattutto a causa delle massicce forniture a Kiev diventata la terza piazza mondiale. Segnala rainews.it