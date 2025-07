Mezzo milione di lavoratori extracomunitari in Italia in tre anni | non è meglio regolarizzare prima chi è già qui?

Il governo italiano annuncia un nuovo decreto flussi, prevedendo l’ingresso di circa mezzo milione di lavoratori extracomunitari nei prossimi tre anni, superando di molto le cifre precedenti. Una scelta che solleva numerosi dubbi e riflessioni sulla priorità di regolarizzare chi già si trova nel nostro paese. È il momento di affrontare con responsabilità questa sfida: meglio regolarizzare prima chi è già qui, per garantire diritti e stabilità a tutti.

Il governo italiano, cedendo ancora una volta alle pressioni delle grandi imprese e del capitalismo italiano, ha annunciato un nuovo decreto flussi che prevede l'ingresso di circa mezzo milione di lavoratori extracomunitari nei prossimi tre anni. Un numero significativo, che supera di circa 50.000 unità quello previsto per il triennio 2023-2025. È evidente un cambio di rotta da parte di alcuni partiti che compongono la maggioranza di governo. Gli stessi che, fino a ieri, gridavano slogan come "Prima il lavoro agli italiani" o "Prima gli italiani", oggi sembrano muoversi in tutt'altra direzione.

