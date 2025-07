La doppia faccia dell’Ue investimenti green al ribasso in favore delle armi

La doppia faccia dell'UE: investimenti green al ribasso e un crescente focus sulle armi. Viviamo in un'epoca di contraddizioni inquietanti, dove la spinta economica verso il profitto si scontra con la necessità di proteggere il pianeta. Invece di investire in soluzioni sostenibili, l'Europa sceglie di armarsi per difendersi. L’Environmental Implementation Review di luglio denuncia queste incoerenze, invitandoci a riflettere su un futuro più equo e sostenibile, dove la coerenza diventa prioritaria.

Viviamo in un’insostenibile contraddizione che vuole da un lato la spinta politica ed economica di generare profitti attraverso la guerra e dall’altro il bisogno di sopravvivere fronteggiando il cambiamento climatico. L’Europa cosa fa? Invece di puntare tutto su sistemi di salvataggio per la collettività, decidiamo di comprare armi per “difenderci”. L’Environmental Implementation Review, pubblicato nella prima settimana di luglio, denuncia quanto ci costerebbe annualmente la mancata attuazione delle norme ambientali previste per raggiungere gli obiettivi green. Si parla di circa 180 miliardi di euro l’anno, ma in Europa si discute piuttosto di indebitarci o spostare miliardi verso la difesa, o dovremmo dire verso l’acquisto di armi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La doppia faccia dell’Ue, investimenti green al ribasso in favore delle armi

