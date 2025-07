Tony Effe rimane in mutande e diamanti al Circo Massimo | i look per il concerto di Roma

Tony Effe accende il palco del Circo Massimo con uno stile unico, tra diamanti scintillanti e jeans oversize, sorprendendo tutti rimanendo letteralmente in mutande. La sua scelta audace ha lasciato il pubblico senza fiato, confermando che l’energia e la moda possono andare di pari passo. Scopriamo insieme i look stupefacenti di questa festa musicale indimenticabile.

Tony Effe ha dato il via al suo summer tour e lo ha fatto dalla sua Roma, per la precisione dal Circo Massimo. Cosa ha indossato sul palco? Tra diamanti e jeans oversize, è letteralmente rimasto in mutande.

Tony Effe, partito il tour estivo, attesa per la data al Circo Massimo - Preparati all’estate più scatenata con Tony Effe, protagonista del Summer Tour 2025! Dopo il kickoff al Kozel Carroponte di Milano, il rapper si appresta a conquistare i palchi dei festival più prestigiosi, incluso il tanto atteso concerto al Circo Massimo.

