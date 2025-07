Sebastiano Esposito Inter spunta anche il Lens | asta per l’attaccante le cifre

Il futuro di Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter, si fa sempre più incerto e ricco di suggestioni. Dopo le voci di mercato che lo vedevano vicino a Cagliari e Fiorentina, si aggiunge ora un’opzione proveniente dalla Ligue 1 francese. La sua possibile destinazione si arricchisce di un nuovo capitolo, lasciando i tifosi in attesa di scoprire quale sarà il passo successivo per il promettente talento italiano. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Si arricchisce di un’altra possibile destinazione il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell’ Inter. Dopo i sondaggi di Cagliari e Fiorentina, ora anche una squadra della Ligue 1 francese ha deciso di inserirsi nella corsa per il giovane talento italiano: si tratta del Lens. A riportarlo è Sky Sport, che evidenzia come l’interesse del club transalpino confermi il crescente valore del giocatore sul mercato internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, spunta anche il Lens: asta per l’attaccante, le cifre

