Camion salta la carreggiata dopo lo scontro con un altro mezzo pesante | chiusa la A1

Un incidente spettacolare sulla A1 a Villanova Sillaro scuote il traffico: due tir si scontrano violentemente, uno dei quali salta la carreggiata creando caos e pericolo sulla strada. L’incidente, avvenuto alle 20 di lunedì, ha bloccato completamente l’autostrada, richiedendo un intervento immediato dei vigili del fuoco. La situazione rimane critica, con ripercussioni importanti sulla viabilità e sulla sicurezza degli automobilisti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e le possibili conseguenze di questa drammatica scena.

Villanova Sillaro (Lodi), 7 luglio 2025 – Incidente tra due tir in A1 a Villanova Sillaro, uno salta la carreggiata, traffico in tilt. Paura in A1 nella serata di lunedì, all’altezza del chilometro 27+300, direzione nord, nel territorio comunale di Villanova Sillaro, per un violento incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 20 e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate due squadre del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, supportate da un’autopompa e un’autogrĂą. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Camion salta la carreggiata dopo lo scontro con un altro mezzo pesante: chiusa la A1

In questa notizia si parla di: salta - carreggiata - scontro - camion

Camion salta la carreggiata dopo lo scontro con un altro mezzo pesante: chiusa la A1; Esplode pneumatico, camion salta carreggiata in A1 Roma-Napoli; Incidente in autostrada, camion sfonda il new jersey e si ribalta: A4 chiusa verso Milano.

Camion salta la carreggiata dopo lo scontro con un altro mezzo pesante: chiusa la A1 - Incidente a Villanova Sillaro, il provvedimento per consentire accertamenti e soccorsi. Si legge su ilgiorno.it

Esplode pneumatico, camion salta carreggiata in A1 Roma-Napoli - MSN - Qui, all'altezza del Km 695, un autoarticolato della società di trasporti Lta Srl ha saltato dalla carreggiata Nord finendo con la parte anteriore sulla terza delle corsie che conducono a Sud. msn.com scrive