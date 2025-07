Tour de France 2025 tappa 4 | oggi da Rouen ad Amiens percorso collinare e finale con 5 GPM Dove vedere la corsa in diretta TV e streaming

Preparati a vivere l'emozione della quarta tappa del Tour de France 2025! Da Rouen ad Amiens, il percorso collinare con cinque GPM promette battaglie epiche e scatti decisivi. Dove seguire questa spettacolare frazione? Scopri gli orari, le piattaforme di streaming e la copertura in tv per non perdere neanche un istante di questa avvincente tappa. La corsa entra nel vivo: restate sintonizzati!

Martedì 8 luglio 2025 – Dopo la spettacolare volata di Dunkerque, il Tour de France 2025 entra nel vivo con la quarta tappa, una frazione insidiosa e adatta agli attaccanti. La tappa 4 della Grande Boucle, giunta alla sua 112ª edizione, si corre oggi su un tracciato di 174,2 km da Rouen ad Amiens, attraversando i suggestivi paesaggi della Normandia. Percorso tappa 4 Tour de France 2025: 174,2 km da Rouen ad Amiens. Il profilo altimetrico della quarta tappa è prevalentemente collinare, con un finale nervoso e ad alto tasso di spettacolo: ben cinque Gran Premi della Montagna (GPM) sono concentrati negli ultimi 50 chilometri, creando le condizioni ideali per una fuga o per uno scatto vincente.

