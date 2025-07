Altri due colpi del ds Tanini. Ecco Ciuffi e Granucci.

Il mercato del Montespertoli si anima con due innesti di qualità: il giovane e promettente Diego Ciuffi, talento classe 2007 cresciuto nel settore giovanile, e l’esperto Granucci, veterano della categoria pronto a portare esperienza e leadership. Con queste mosse strategiche, il club si prepara a sfidare al massimo la prossima stagione di Eccellenza, tra ambizioni e tanta voglia di brillare. La stagione sta per cominciare, e il futuro è più brillante che mai.

Un giovane 'cavallo di ritorno' e un veterano della categoria sono gli ultimi due nuovi innesti del Montespertoli, in vista del prossimo campionato di Eccellenza che prenderà il via il prossimo 14 settembre, dopo l'antipasto della Coppa Italia in programma (andata e ritorno del primo turno il 31 agosto e il 7 settembre). Il primo è il trequartista classe 2007 Diego Ciuffi, che è cresciuto proprio nel settore giovanile gialloverde fino ai Giovanissimi, con cui ha vinto il campionato di categoria. Ciuffi ha poi completato il suo percorso di crescita in due importanti realtà toscane come Tau Calcio Altopascio e Poggibonsi.