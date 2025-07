Wimbledon 2025 oggi 8 luglio | iniziano i quarti di finale Sabalenka Alcaraz Fritz in campo | Orari e diretta TV

Wimbledon 2025 entra nel vivo con i quarti di finale, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis. Oggi, 8 luglio, il Centre Court accende i riflettori su grandi nomi come Sabalenka, Alcaraz, Fritz e Norrie, pronti a regalare emozioni indimenticabili. Scopri orari, diretta tv e tutto ciò che c’è da sapere su questa giornata ricca di talento e adrenalina, perché il torneo più prestigioso del mondo non si ferma qui.

A Wimbledon 2025 è tempo di quarti di finale, con una giornata ricca di match da non perdere sui campi dell' All England Club. Oggi riflettori puntati su Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, contro Laura Siegemund, e su Carlos Alcaraz, campione in carica, impegnato nel derby anglo-spagnolo contro Cameron Norrie. In campo anche Taylor Fritz e Karen Khachanov, protagonisti di un altro confronto di altissimo livello, insieme alla sfida tutta al femminile tra Amanda Anisimova e Anastasia Pavlyuchenkova. Wimbledon 2025, quarti di finale: il programma di oggi. Campo Centrale – Dalle ore 14:30: Aryna Sabalenka 1 vs Laura Siegemund (GER).

Wimbledon, sorteggio ingrato per Sinner: esordio tricolore con Nardi, derby con Musetti ai quarti e la mina vagante Alcaraz all’orizzonte - Wimbledon 2025 si apre con un sorteggio che mette alla prova il campione italiano Sinner, alle prese con un tabellone ricco di insidie e sorprese.

