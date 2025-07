Sciopero treni Trenitalia e Trenord 8 luglio | orari e fasce di garanzia

Se avete in programma un viaggio con Trenitalia o Trenord il 8 luglio, è importante conoscere gli orari e le fasce di garanzia a causa dello sciopero nazionale iniziato il 7 luglio alle ore 21. Le cancellazioni, i ritardi e le variazioni potrebbero incidere sui vostri piani, ma sono previsti servizi essenziali nelle fasce di garanzia mattutine. Ecco tutto quello che c’è da sapere per muoversi senza sorprese.

Alle ore 21 di lunedì 7 luglio è iniziato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durerà fino alle ore 18 di oggi, martedì 8 luglio 2025. I treni possono subire cancellazioni, ritardi o variazioni. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e a questo link. Per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. Tra questa sera e martedì, quindi, a rischio la regolare circolazione dei treni a lunga percorrenza, regionali e di alcuni collegamenti aeroportuali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it