David Juve incognita numero di maglia | con la 9 ancora occupata da Vlahovic ci sono due opzioni per l’attaccante canadese Ecco quali

Con l’arrivo ufficiale di Jonathan David alla Juventus, l’attesa cresce non solo per il suo debutto ma anche per scoprire quale maglia indosserà. Con la numero 9 ancora occupata da Vlahovic, le opzioni per il canadese si fanno intriganti. Quali sono le possibilità che sceglierà? Scopriamo insieme le due ipotesi più probabili e cosa potrebbe influenzare questa scelta cruciale.

David Juve, incognita numero di maglia: con la 9 ancora occupata da Vlahovic ci sono due opzioni per l'attaccante canadese. Quali può scegliere. Con il suo arrivo alla Juve ormai ufficializzato, Jonathan David si prepara a fare il suo debutto con la maglia bianconera. Tuttavia, prima di scendere in campo, c'è una piccola curiosità da risolvere: il numero di maglia che indosserà. Al momento, la numero 9, il classico numero del centravanti, è occupata da Dusan Vlahovic, e non sembra che il giocatore serbo abbia intenzione di rinunciarvi. Per questo motivo, David dovrà scegliere un numero alternativo.

