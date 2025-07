L’aspettativa di vita in due secoli è raddoppiata ma anche i costi economici

L'incredibile incremento dell'aspettativa di vita negli ultimi due secoli, raddoppiata circa, ha rivoluzionato le nostre prospettive di esistenza. Oggi in Italia si vivono in media oltre 81 anni per gli uomini e quasi 86 per le donne, un balzo rispetto ai circa 40 di allora. Tuttavia, questo progresso comporta anche sfide economiche e sociali che richiedono attenzione e innovazione. Ma quali sono le implicazioni di questa longevitĂ prolungata?

L'aspettativa di vita fino ad oggi è costantemente cresciuta praticamente in tutto il mondo. In Italia oggi l'aspettativa di vita alla nascita è di oltre 81 anni per gli uomini e quasi 86 per le donne; soltanto due secoli fa era di circa 40 anni. Anche depurando i dati dalla mortalità infantile, che era molto elevata, due secoli fa superare i 70 anni era un traguardo ragguardevole. Ovviamente, l'aumento dell'aspettativa di vita osservato negli ultimi due secoli non è dovuto ad una evoluzione dell'essere umano: è un risultato artificiale, dovuto ai giganteschi progressi della medicina in tutti i campi: dall'igiene personale e pubblica, all'introduzione delle vaccinazioni soprattutto infantili, agli antibiotici, alla diagnosi precoce.

