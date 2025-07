Juventus | Morten Hjulmand per dominare la Serie A

Morten Hjulmand sta facendo parlare di sé a Torino, pronto a diventare il nuovo volto della Juventus. Con le voci di mercato che si intensificano sui social, il centrocampista danese si configura come l’obiettivo ideale per rafforzare il cuore pulsante della squadra. Damien Comolli lo vede come il leader capace di rivoluzionare la Serie A e portare i bianconeri ai vertici. La sua firma potrebbe segnare una svolta epocale.

Un colpo per scaldare Torino Morten Hjulmand è il nome che infiamma Torino. Le voci di mercato, sparse sui social come X, lo indicano come un obiettivo chiave. Damien Comolli, mente del progetto bianconero, cerca un leader per il centrocampo. Il danese, con il suo talento, è il candidato perfetto.

