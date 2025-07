‘Sosta selvaggia’ nel mirino In tre mesi 335 sanzioni in più con lo scout speed delle pattuglie

Negli ultimi tre mesi, Cesena ha intensificato la lotta contro la sosta selvaggia con l'innovativo Scout Speed, che ha già portato a 335 sanzioni, più di 100 al mese. Questa tecnologia, installata a febbraio, sta rivoluzionando il modo in cui la Polizia Locale monitora e punisce le infrazioni, dimostrando un impegno concreto per migliorare la sicurezza e la vivibilità della città. E questa è solo la partenza, perché le misure si intensificheranno ancora.

Oltre 100 multe al mese in più per la ‘sosta selvaggia’ con lo ‘Scout speed’. E siamo solo all’inizio. A febbraio il comando della Polizia Locale di Cesena si è dotato di una nuova apparecchiatura di controllo e di lettura delle targhe per il rilevamento delle infrazioni del codice della strada. Si tratta dello ‘scout soste’, dispositivo installato a bordo di un veicolo del corpo di polizia e costituito da una telecamera in grado di rilevare, in tempo reale, infrazioni evidenti come le soste irregolari sui marciapiedi, in doppia fila o in corrispondenza di attraversamenti pedonali, ed altre. A distanza di alcuni mesi da questa introduzione polizia locale di Cesena traccia un primo bilancio sull’utilizzo di ‘Scout – Street Control’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Sosta selvaggia’ nel mirino. In tre mesi 335 sanzioni in più con lo scout speed delle pattuglie

