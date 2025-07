Venti a 100 all’ora nubifragi grandinate e tempeste di fulmini | notte di maltempo Lombardia

Nella notte tra il 7 e l’8 luglio, la Lombardia ha vissuto un evento meteorologico senza precedenti: venti a 100 km/h, grandinate e tempeste di fulmini hanno scatenato un caos impressionante. Nonostante le allerte della Protezione Civile, la forza della natura ha superato ogni previsione, lasciando la regione in stato di emergenza. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale monitorare e prepararsi agli eventi estremi, perché il clima sta cambiando rapidamente.

Milano – L’ennesimo evento meteorologico estremo ha colpito la Lombardia nella notte tra il 7 e l’8 luglio. Un sistema temporalesco di eccezionale intensità ha investito la regione a partire dalle 19, scatenando venti devastanti con punte fino a 100 chilometri orari, precipitazioni torrenziali e grandinate. Nonostante l’ allerta arancione diramata dalla Protezione Civile avesse preannunciato il fenomeno, la violenza del maltempo ha superato le aspettative, causando centinaia di interventi di soccorso e danni diffusi. Fortunatamente, non si registrano vittime o feriti gravi, ma il bilancio dei danni materiali è considerevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Venti a 100 all’ora, nubifragi, grandinate e tempeste di fulmini: notte di maltempo Lombardia

In questa notizia si parla di: venti - grandinate - notte - lombardia

? Per la giornata di lunedì 7 luglio, si prevede in Lombardia una nuova fase di instabilità atmosferica, con rovesci e temporali. Tra la notte e le prime ore del mattino, sono attese precipitazioni sparse sulla bassa Pianura e sui settori orientali, mentre saranno Vai su Facebook

Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Aggiornamento del 08 Luglio delle ore 06:49; Venti a 100 all’ora, nubifragi, grandinate e tempeste di fulmini: notte di maltempo Lombardia; Maltempo, allerta meteo in 14 regioni. In 7 bloccati sul Piave vengono salvati da un elicottero.

Venti a 100 all’ora, nubifragi, grandinate e tempeste di fulmini: notte di maltempo Lombardia - Temporali estremi colpiscono la regione con raffiche record, alberi sradicati e blackout diffusi. Scrive ilgiorno.it

Grandine, raffiche di vento e temporali: scatta una nuova allerta per maltempo a Milano e in Lombardia - Rischio diffuso in serata e fino a martedì mattina di rovesci, allagamenti e frane dopo una giornata soleggiata. Secondo ilgiorno.it