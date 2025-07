Gioia Tauro sequestrati 417 kg di cocaina nel porto 

Un maxi sequestro di 417 kg di cocaina scuote il porto di Gioia Tauro, uno dei punti nevralgici del traffico internazionale. Le forze di polizia, attente e decise, hanno intercettato container sospetti nella notte, in un’area isolata e poco illuminata. La scoperta mette in luce l’efficacia dei controlli e la lotta senza sosta contro il narcotraffico. La domanda ora è: quale rete criminale cercava di farla franca?

Maxi sequestro di cocaina nel porto di Gioia Tauro. I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, nell’ambito del dispositivo di monitoraggio e controllo dell’area portuale gioiese, hanno notato nella tarda notte una disposizione anomala di alcuni container, collocati in una zona di penombra e posti in corrispondenza di una gru in quel momento non funzionante. I militari del Gruppo Gioia Tauro hanno aperto tutti i container stoccati nell’area sospetta, uno dei quali visibilmente danneggiato, e in uno di questi hanno trovato 16 sacche contenenti 385 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 417 kg. 🔗 Leggi su Lapresse.it