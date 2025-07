Regionali Veneto una lista Zaia senza Zaia? Lui non si sbilancia ma avverte gli alleati | Può arrivare al 45%

L’attesa per le elezioni regionali in Veneto si fa sempre più intensa, mentre Luca Zaia mantiene il suo tipico sorriso di circostanza senza sbilanciarsi troppo. Tuttavia, i sondaggi lo incoraggiano: una lista a suo nome potrebbe raggiungere il sorprendente 45%. Tra alleanze e strategie, Zaia continua a coccolare la sua base, lasciando intendere che il suo peso nel panorama politico veneto resta forte e determinante. Ma cosa riserveranno davvero queste elezioni? Solo il tempo lo dirà.

Luca Zaia coccola ancora i sondaggi sulla sua persona, anche se l’ultimo responso sostiene che il più popolare dei governatori è diventato, per un’inezia, il friulano Massimiliano Fedriga, che lo ha scavalcato al primo posto. A domanda dei giornalisti durante la posa della prima pietra in un cantiere ferroviario a Roncade, in provincia di Treviso, il presidente del Veneto rilancia: “L’ultima statistica dice che una lista come la mia può arrivare al 40-45%. Cercheremo di capire se il centrodestra la vuole valorizzare oppure no, dopo capiremo cosa fare”. Tutti vorrebbero sapere se Zaia è disposto a correre con una lista che porta il suo nome per le elezioni regionali di novembre, anche se non può più candidarsi a governatore per eccesso di mandati, visto che è ininterrottamente in carica dal 2010. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it