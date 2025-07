I neonazi di Torino che si riunivano nel locale di un comunista | Ho capito quando ho visto la bandiera del Terzo Reich

In un inquietante risvolto torinese, neonazisti si riuniscono in un locale di un comunista, sfoggiando simboli del Terzo Reich. L'inchiesta coinvolge anche il figlio di un assessore piemontese tra i 17 indagati di Avanguardia Torino, accusati di propaganda e istigazione all'odio. La polizia ha sequestrato il locale, ma le violenze e le discriminazioni continuano a preoccupare la città , sollevando domande sulla tolleranza e la lotta all'estremismo.

C'è anche il figlio di un assessore piemontese nell'inchiesta su neofascisti e neonazisti a Torino. I pm Manuela Pedrotta e Davide Pretti hanno chiesto e ottenuto dalla gip Paola Odilia Meroni il sequestro del locale in cui si riunivono. 17 gli indagati di Avanguardia Torino. Per i reati di «associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa». Ma hanno anche aggredito quattro cittadini marocchini ai Murazzi. Il locale ha anche ospitato un raduno di neonazisti europei tra il 15 e il 16 giugno 2004. Gli indagati. La giudice Meroni non ha dubbi: «È un'associazione con una struttura gerarchica».