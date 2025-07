TFA sostegno X ciclo scadenze dell’8 luglio | elenco dei bandi ancora aperti

Se sei interessato a specializzarti nel sostegno scolastico, è fondamentale conoscere le scadenze del TFA Sostegno X ciclo 2024/2025. Con il decreto ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025, le università stanno definendo le date di chiusura delle iscrizioni: alcune già chiudono oggi 8 luglio, altre ancora sono aperte. Ecco tutto ciò che devi sapere sulle scadenze e le opportunità ancora disponibili per candidarti.

Prosegue la pubblicazione dei bandi per il TFA sostegno X ciclo, relativo all’anno accademico 20242025, avviato con il decreto ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025. Oggi, 8 luglio, alcune università chiudono le iscrizioni, mentre altre lasciano ancora aperta la possibilità di candidarsi. Ecco le scadenze da monitorare e un chiarimento sulla possibilità di presentare . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

