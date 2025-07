Garlasco l’accusa di Vittorio Feltri su Alberto Stasi e Andrea Sempio

Il caso di Garlasco continua a scuotere l’Italia, con nuove piste e polemiche che rimettono in discussione le certezze. Mentre Alberto Stasi ha già scontato la sua condanna per il delitto di Chiara Poggi, le indagini si riaccendono sui sospetti che coinvolgono Andrea Sempio. A far parlare di sé è ora Vittorio Feltri, che durante la trasmissione Rai 3 Filorosso ha espresso dure considerazioni sulla vicenda, alimentando un dibattito acceso e ancora irrisolto.

Il delitto di Garlasco continua a tenere banco alla luce della nuova inchiesta che ha coinvolto Andrea Sempio. Nonostante Alberto Stasi abbia avuto una condanna definitiva a 16 anni di reclusione per l’uccisione di Chiara Poggi, gli investigatori stanno battendo quest’altra pista. E ad intervenire sulla vicenda è stato adesso Vittorio Feltri. Il giornalista ha rotto il silenzio nel corso della sua ospitata alla trasmissione Filorosso su Rai 3, condotta dalla presentatrice Manuela Moreno. Vittorio Feltri, soffermandosi sull’omicidio avvenuto il 13 agosto del 2007, ha voluto chiarire definitivamente le sue opinioni a proposito dei due protagonisti: Alberto Stasi e Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: vittorio - garlasco - feltri - alberto

“Da cretini”. Garlasco, la furia di Vittorio Feltri: cosa pensa di Alberto Stasi e delle nuove indagini - Da anni, Vittorio Feltri si distingue come voce critica sulla condanna di Alberto Stasi nel delitto di Garlasco.

Ultima puntata prima della pausa estiva per #LoStatoDelleCose, stasera alle 21.20 su #Rai3. Una serata densa di temi caldi, tra politica internazionale, cronaca nera e verità ancora sospese. In studio, Vittorio Feltri commenta il referendum, gli sviluppi dei confl Vai su Facebook

Garlasco, Vittorio Feltri difende Alberto Stasi: «Il caso interessa perché c'è un innocente in carcere. Andrea; Vittorio Feltri parla dell'impronta attribuita ad Andrea Sempio: Non oso dire quello che penso; Vittorio Feltri e il fiasco di Garlasco: «Avevo ragione io, Alberto Stasi è innocente».

Garlasco, Vittorio Feltri difende Alberto Stasi: «Il caso interessa perché c'è un innocente in carcere. Andrea Sempio? Non hanno in mano nulla» - Si continua a parlare dell'omicidio di Garlasco a 18 anni da quando Chiara Poggi fu uccisa, nella villetta di famiglia, nell'agosto 2007. Come scrive msn.com

RAI 3 * “FILOROSSO”: CASO GARLASCO: VITTORIO FELTRI, «IL CASO CONTINUA A INTERESSARE LE PERSONE PERCHÉ È STATO CONDANNATO UN INNOCENTE» - “Il caso Garlasco continua a interessare le persone perché è stato condannato un innocente. Segnala agenziagiornalisticaopinione.it