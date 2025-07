Coquard crolla in lacrime dopo aver costretto Philipsen al ritiro dal Tour | multato e penalizzato

Bryan Coquard √® crollato al traguardo ripensando all'incidente che ha causato la rovinosa caduta di Jasper Philipsen costretto al ritiro per fratture multiple: "Sono stato sbilanciato, niente di voluto ma voglio scusarmi lo stesso." Il corridore francese alla fine √® stato penalizzato, multato e sanzionato con il primo cartellino giallo del Tour. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La terza tappa del Tour è stata una vera e propria gara ad eliminazione diretta: tantissime cadute, alcune drammatiche come quella che ha visto bordo strada uno scioccato Jasper Philipsen costretto al ritiro per fratture multiple e operato d'urgenza

