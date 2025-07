Il ministero della Cultura falcia i contributi a molte eccellenze teatrali | il guaio non sono gli effetti ma le cause

Il Ministero della Cultura sta tagliando i contributi a molte eccellenze teatrali, sollevando un’onda di proteste e indignazioni. Tuttavia, il vero problema risiede nelle cause profonde di queste decisioni, che minano la vitalità del settore. È necessario andare oltre le semplici accuse e riflettere sulle politiche e le criticità strutturali che portano a tali scelte. Solo così si potrà sperare in un futuro più giusto e sostenibile per il teatro italiano.

C’è un limite, a mio parere, nelle sacrosante proteste e nella motivata indignazione per le decisioni sconcertanti prese dalla commissione del Mic preposta alla assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv, ex Fus) in campo teatrale. Decisioni che vanno ben oltre i casi di cui si sta parlando di più, per ovvi motivi: il declassamento del Teatro Nazionale della Toscana, diretto da Stefano Massini (forse l’unico drammaturgo italiano vivente con un solido prestigio internazionale); la severa batosta assestata al Festival di Santarcangelo, uno di più longevi e prestigiosi del nostro Paese; l’ingiustificato decurtamento subito sia da ErtEmilia-Romagna Teatro sia dal Teatro Metastasio di Prato, diretto da Massimiliano Civica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il ministero della Cultura falcia i contributi a molte eccellenze teatrali: il guaio non sono gli effetti, ma le cause

