Dune Awakening | Tutte le novità del nuovo aggiornamento

L’ aggiornamento 1.1.15.0 di Dune: Awakening porta con sé una lunga serie di novità, ottimizzazioni e fix tanto attesi. Si tratta di un aggiornamento corposo che va a migliorare la stabilità generale, bilanciare le dinamiche PvE e PvP, e introdurre nuove possibilità di raccolta, crafting e missioni. Alcune modifiche sono già attive, mentre altre richiederanno un breve periodo di inattività. Per eventuali problemi, consulta il Discord ufficiale o i forum di Steam. Ricorda sempre di riavviare Steam se l’update non parte automaticamente. Novità nel Deep Desert, End Game e Landsraad. Le risorse di livello 6 sono ora disponibili in aree molto più ampie della zona PvE del Deserto Profondo, favorendo l’esplorazione e il farming avanzato. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net