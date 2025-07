le donne della piazzarola ecco susanna simoni e giulia pierantozzi

Le donne della Piazzarola prendono il centro della scena con Susanna Simoni e Giulia Pierantozzi, due sestieranti di grande prestigio scelti per incarnare le figure femminili più significative del corteo della Quintana. Susanna, appena festeggiato il suo compleanno, indosserà l’elegante abito della dama biancorossa, mentre Giulia, giovane e dinamica, vestirà i panni di Elisabetta Trebbiani, storica dama a cavallo del quartiere. A presentare le due protagoniste sarà un momento di grande attesa e fascino...

Due sestieranti doc sono state scelte dalla Piazzarola per interpretare le figure femminili più importanti nel corteo della Quintana di sabato sera. Ad indossare l’abito della dama biancorossa sarà la 37enne Susanna Simoni (che ha compiuto gli anni proprio ieri), mentre la 25enne Giulia Pierantozzi vestirà i panni di Elisabetta Trebbiani, la caratteristica dama a cavallo e personaggio storico realmente esistito nel quartiere. A presentare le due ‘signore’, ieri sera, sono stati il caposestiere Luca Fattori e il console Gigi Morganti, alla presenza del cavaliere Davide Dimarti. "Come ogni anno, abbiamo scelto due ragazze molto legate al nostro sestiere - ha spiegato Fattori, che sabato indosserà un nuovo abito e aprirà il corteo, visto che il console non potrà prendervi parte per qualche acciacco di salute (ma sarà presente campo dei giochi)-. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it