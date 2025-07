Edifici e infrastrutture da riqualificare | il maxi piano di riarmo tedesco rischia ritardi e costi oltre i 500 miliardi

Il piano di riarmo tedesco, ambizioso e imponente, si scontra però con la sfida cruciale della riqualificazione delle infrastrutture. Con un investimento stimato oltre i 500 miliardi di euro, il suo successo dipende anche dal rinnovamento di caserme, hangar e magazzini, molti dei quali sono in condizioni datate. La modernizzazione delle forze armate, quindi, passa inevitabilmente attraverso il risanamento e l’ampliamento del patrimonio edilizio esistente, un compito complesso ma fondamentale per garantire efficacia e sicurezza.

L’esercito tedesco deve dotarsi di più soldati, carri armati, aerei, elicotteri e munizioni, come vuole il gigantesco piano di riarmo potenziato dal nuovo esecutivo Merz. Ma per accogliere tutto sono necessari caserme, hangar e magazzini. Le forze armate fruiscono effettivamente di qualcosa come 35.000 edifici e 1.500 aree per esercitazioni e movimentazione mezzi. Ma solo una piccola parte è idonea all’impiego con nuovi sistemi d’arma e per dare alloggio a più reclute. Sono stati già compiuti sforzi per modernizzare ed espandere le infrastrutture militari e la spesa per gli investimenti in costruzioni è aumentata costantemente, tanto che nel 2024 è salita a circa 1,6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it