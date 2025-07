Liam Gallagher in occasione del ritorno degli Oasis ha indossato un parka diverso da quello che ci si aspettava

Liam Gallagher, icona di stile e frontman degli Oasis, sorprende ancora una volta i fan con un look inaspettato: un parka diverso dal solito in occasione del ritorno della band. La sua lunga storia con Stone Island, che risale ai tempi dell’adolescenza, rende questo gesto ancora più significativo. Alla luce di questa scelta, è chiaro che per Liam il parka non è solo un capo, ma un vero e proprio simbolo di identità e stile personale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, CondĂ© Nast may earn an affiliate commission. Liam Gallagher e Stone Island si conoscono da un sacco di tempo. Secondo suo fratello Noel, in un' intervista del 2023 con la BBC, l'artista nato a Manchester ha indossato il suo primo parka Stoney quando aveva solo sette anni e da allora li sfoggia sempre. Alla fine dell'anno scorso, ha persino fatto da testimonial alla campagna Community as a Form of Research del marchio indossando la giacca “Jock”. Quindi, ci si sarebbe aspettati che, per il leggendario ritorno degli Oasis, Gallagher avrebbe sfoggiato nuovamente il marchio, ma lui aveva altri progetti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Liam Gallagher, in occasione del ritorno degli Oasis, ha indossato un parka diverso da quello che ci si aspettava

In questa notizia si parla di: liam - gallagher - occasione - ritorno

Liam Gallagher a 52 anni diventa nonno per la prima volta: la figlia Molly è incinta di un calciatore del Liverpool - A 52 anni, Liam Gallagher vive una nuova emozione: diventa nonno per la prima volta. La figlia Molly, frutto di una relazione tra il cantante e Lisa Moorish, è incinta di un calciatore del Liverpool.

Il ritorno degli Oasis, l'ingresso di Noel e Liam Gallagher sul palco di Cardiff: il video https://msn.com/it-it/video/intrattenimento/il-ritorno-degli-oasis-l-ingresso-di-noel-e-liam-gallagher-sul-palco-di-cardiff-il-video/vi-AA1I0D9M?ocid=spr_trending&businessvertic Vai su X

Se l’annuncio del ritorno dal vivo degli Oasis, dei fratelli Liam e Noel Gallagher, con una tournée mondiale ha mandato in visibilio il popolo della band di Manchester, non da meno sta accadendo per il ritorno degli Oesais dei fratel Vai su Facebook

Liam Gallagher, in occasione del ritorno degli Oasis, ha indossato un parka diverso da quello che ci si aspettava; Oasis, a Cardiff 74mila fan in delirio per il ritorno dopo 16 anni. I fratelli Gallagher sono distanti ma funzionano ancora; Oasis Live '25, in 74mila a Cardiff celebrano il ritorno di Noel e Liam Gallagher.

Oasis, Liam e Noel Gallagher fanno pace in tour: chi sono i loro figli modelli e influencer? - Il Principality Stadium di Cardiff risuona ancora delle note di “Hello”, “Wonderwall”, e gli altri successi dei mitici fratelli Liam e Noel Gallagher, gli Oasis, riuniti ... msn.com scrive

Liam Gallagher sul ritorno con gli Oasis live: “Non riesco a non pensare al tempo sprecato” - MSN - Liam Gallagher continua a raccontarsi ai fan sul ritorno live con gli Oasis, che lo rivedrà condividere il palco insieme al fratello Noel, a distanza di sedici anni dall’ultimo concerto. Come scrive msn.com