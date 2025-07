Lecco è stata venduta l’Isola Viscontea sul Lago di Como Sia goduta da tutti I nuovi proprietari | Diventerà un resort

Con grande entusiasmo annunciamo la vendita dell’Isola Viscontea, un vero e proprio gioiello senza tempo sul Lago di Como. Questa esclusiva proprietà, riservata a un cliente selezionato, si trasforma ora in un raffinato resort, pronta a regalare momenti indimenticabili. La soddisfazione di Molteni Real Estate si arricchisce di quella dei volontari di Appello per…

“ Venduta Isola Viscontea. Un’altra trattativa conclusa!!!”. Con questo titolo si apre il post su facebook nel quale la Molteni Real Estate, l’immobiliare del Lago di Como, pubblicizza la vendita di “un gioiello senza tempo sul Lago di Como. Isola privata con residenza di prestigio”. Spiegando che è stata “venduta a cliente selezionato in trattativa riservata”. Alla soddisfazione dell’immobiliare si aggiunge quella dei volontari di Appello per Lecco, l’associazione nata nel 2010 e nel 2015 trasformatasi in lista civica, che tra il 2011 e il 2014 hanno reso possibile la visita dell’isola ad oltre 35mila persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it