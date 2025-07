Gara da 6,2 milioni per nuova seggiovia a Ovindoli nel Parco Regionale con zona protetta

Ovindoli, incantevole borgo ai piedi del Monte Magnola, si prepara a un grande salto avanti con una gara da 62 milioni di euro per una nuova seggiovia nel parco regionale, zona protetta. Questa iniziativa rafforzerà la rinomata stazione sciistica e ne consolidarà l’espansione, sotto la guida appassionata del sindaco Angelo Ciminelli. Un progetto ambizioso che promette di valorizzare ancora di più questa perla dell’Abruzzo, rendendo Ovindoli una meta imperdibile anche in futuro.

Ovindoli, comune della provincia de L’Aquila, attrae soprattutto per la stazione sciistica, gestita dalla Monte Magnola Impianti, tra i 1450 e i 2060 metri di altitudine del monte Magnola. Una stazione sciistica in continua espansione. Come nelle intenzioni dell’attuale amministrazione comunale del sindaco Angelo Ciminelli della Lista Siamo Ovindoli che del resto è un profondo conoscitore del settore da ex atleta, commerciante di articoli sportivi invernali con la CiminelliSky, maestro di sci e presidente regionale della Federazione Italiana Sport Invernali al terzo mandato quale è. L’orientamento di Ciminelli, va detto, è in linea con quello di chi l’ha preceduto, Angelo Simone Angelosante, della Lega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gara da 6,2 milioni per nuova seggiovia a Ovindoli, nel Parco Regionale con zona protetta

