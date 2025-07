Ford Transit compie 60 anni il furgone che ha fatto crescere l’Europa

Sei decenni di innovazione, affidabilità e progresso: il Ford Transit compie 60 anni, un traguardo che celebra un veicolo diventato simbolo di crescita e resilienza in tutta Europa. Dalla sua nascita nel 1965, il Transit ha evoluto il modo di lavorare, adattandosi alle sfide di ieri e di oggi. Oggi, più che mai, il suo ruolo è cruciale nella transizione energetica, guidando il futuro della mobilità sostenibile.

Sessant’anni fa, il 9 agosto 1965, usciva dalla linea di produzione di Langley il primo Ford Transit. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel veicolo commerciale avrebbe segnato così profondamente l’economia europea, diventando un’icona del lavoro e un alleato insostituibile per milioni di piccole e grandi imprese. Oggi, a sei decenni di distanza, il Transit non solo è ancora in attività, ma è protagonista della transizione energetica e digitale delle flotte commerciali. A confermarlo è un recente studio del Centre for Economics and Business Research (Cebr), commissionato da Ford Pro: le attività legate all’uso di furgoni – come il Transit – hanno generato nel 2023 un PIL pari a 1 trilione di euro, superiore a quello di Stati membri come Austria, Irlanda o Svezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it