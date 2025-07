Ternana a caccia di certezze In bilico mister Liverani

La Ternana si prepara a una nuova sfida tra incertezze e opportunità, con il mister Liverani sotto scrutinio e una squadra chiamata a ripartire con valori tecnici pronti a sorprendere. La stagione 2025/2026 non sarà facile, ma l’obiettivo è mantenere competitività e spessore, senza scadere nell’anonimato. In questo contesto in continua evoluzione, le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro rossoverde. Per cominciare, si attendono comunicazioni ufficiali in merito alla conferma...

Partenze di spicco, ma si deve ripartire con apprezzabili valori tecnici in ogni reparto. È chiaro che la Ternana 20252026 non sarà sui livelli della stagione appena conclusa, ma non dovrà essere un team di nicchia. È comunque presto per le certezze, considerando che la situazione, per i noti e vari motivi che si intersecano, è soggetta a evolvere di giorno in giorno. Per cominciare, si attendono comunicazioni ufficiali in merito alla conferma di Fabio Liverani e alla preparazione estiva. Il fatto che ci sia stato il concreto rischio di non iscriversi al campionato, che il diesse Carlo Mammarella abbia avuto in seguito alla spending review il preciso compito di ridurre in modo sensibile i costi relativi al monte-ingaggi e che di conseguenza ci saranno altre partenze notevoli, non significa che la rosa sarà ex novo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, a caccia di certezze. In bilico mister Liverani

In questa notizia si parla di: ternana - certezze - liverani - caccia

Ternana, tutte le certezze dei rossoverdi in vista dei Play Off: date ed orario dei match del secondo turno fase nazionale - La Ternana si prepara ad affrontare i play off con grande determinazione, dopo tre settimane di attesa.

Ternana, a caccia di certezze. In bilico mister Liverani; CALCIO SERIE C: IL CARPI NEL POMERIGGIO SUL CAMPO DELLA TERNANA A CACCIA DI PUNTI PESANTI; Ternana, si riparte dalle certezze.

Ternana, a caccia di certezze. In bilico mister Liverani - È chiaro che la Ternana 2025/2026 non sarà sui livelli della stagione appena conclusa, ma non dovrà essere un ... Secondo msn.com

Calcio: Cagliari,caccia a playoff in notturna con la Ternana - Cagliari a caccia della zona playoff nella notturna al Liberati contro la Ternana. Lo riporta ansa.it