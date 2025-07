Mega Man | Capcom riaccende le speranze ma resta cauta sul futuro della saga

annuncio che possa finalmente risvegliare l’entusiasmo di tutta la comunità. Dopo anni di silenzio, Capcom riaccende le speranze di un ritorno epico di Mega Man, lasciando però i fan con il fiato sospeso. La saga più amata degli anni ’80 e ’90 si prepara a scrivere un nuovo capitolo, ma il futuro resta ancora avvolto nel mistero. Un’attesa che promette grandi sorprese.

Dopo anni di attesa e silenzi, Capcom torna finalmente a parlare del destino di Mega Man, alimentando le speranze dei fan storici ma senza ancora annunciare nulla di concreto. Durante il consueto incontro annuale con gli azionisti, l’azienda giapponese ha ribadito che il leggendario robot blu è ancora una delle sue proprietà intellettuali più importanti, pur mantenendo un tono prudente sulle prossime mosse. Una serie storica in attesa di un nuovo capitolo. L’ultimo episodio originale della saga, Mega Man 11, è uscito nel 2018, ben otto anni dopo il precedente Mega Man 10 del 2010. Nonostante il successo delle compilation retrò e l’ampia presenza del personaggio nel merchandising e nelle riedizioni digitali, i fan chiedono da tempo un vero seguito che rinnovi la formula classica o ne proponga una versione moderna. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Mega Man: Capcom riaccende le speranze ma resta cauta sul futuro della saga

In questa notizia si parla di: mega - capcom - speranze - riaccende

MegaMan: Un nuovo capitolo all’orizzonte? Capcom interviene - Dopo anni di silenzio creativo, Capcom torna a parlare del futuro di Mega Man, lasciando speranze accese per tutti i fan del leggendario robot blu. Si legge su techgaming.it

Mega Man, Capcom sta cercando di capire come realizzare un nuovo capitolo - Capcom non sa bene come approcciarsi allo sviluppo di un nuovo capitolo della serie Mega Man e sta valutando cosa fare. Da multiplayer.it