Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Premier League alla finestra: ora Noah Okafor può davvero partire…

Alcuni club disi muovono sule bussanoporta del: orapuòpartire.Adessopuòlasciare il. Dopo il clamoroso annullamento della trattativa con il Lipsia, per via della condizione fisica dell’attaccante svizzero che non aveva convinto lo staff medico del club tedesco, la Gazzetta dello Sport riporta che ci sono due club diche starebbero osservando la situazione legata all’ex centravanti di proprietà del Salisburgo: stiamo parlando del Bournemouth e del West Ham.Nonostante il rientro da Lipsia, il futuro diè scritto ed è lontano dal. Ecco che, quindi, in casa rossonera si è cercato fin da subito di trovare una nuova destinazione per lo svizzero. Destinazione che adesso potrebbe essere stata trovata in Inghilterra.