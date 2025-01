Lanazione.it - Aiutare con il gioco i ragazzi autistici. Iniziativa della Asl Valdarno

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Si sono posti obiettivi importanti: inibire comportamenti irruenti, premiare la creatività e stimolare l'aiuto reciproco die ragazze con disturbo dello spettro autistico, con iperattività o che manifestano isolamento sociale. Venire? Attraverso il. Il progetto attivato un anno fa dal servizio Ufsmia – Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenzazona distretto deldell'Asl Toscana sud est ha coinvolto fino ad ora 18 pazienti tra i 10 ei 18 anni, che sono partiti da una storia e da unda sviluppare e sono entrati nei personaggi per imparare a potenziare le relazioni, sintonizzarsi sull'altro e migliorare la comunicazione. Il servizio sviluppa diversi percorsi riabilitativi di gruppo (per giovani con disturbo del neurosviluppo e psicopatologie) tra cui ildi ruolo "Dungeons & Dragons", in cui giocatori e giocatrici gestiscono e interpretano un personaggio all'interno di un mondo immaginario, seguendo e sviluppando la storia insieme al 'Dungeon Master'.