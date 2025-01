Tpi.it - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

: le, 19 gennaioQuesta sera, domenica 19 gennaio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda l’ottavadi, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Neltroviamo volti noti come Aras Ayd?n di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino ?layda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono lee ladelladi oggi? Ecco tutte le informazioni.Ozan, dopo essere stato aggredito, fa una videochiamata alla madre per chiederle aiuto, ma il cellulare si spegne e Guzide, insieme a Nazan, si mettono alla ricerca del figlio. Guzide prova anche a telefonare a Tarik, per informarlo dell’accaduto, ma l’uomo non risponde.