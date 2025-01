Esports247.it - Thank Goodness You’re Here!, un’avventura demenziale da morire dalle risate | Recensione

Leggi su Esports247.it

Quando ci si diverte per davvero, la risata può assumere anche delle sfumature catartiche. In “!” la componente essenziale del gioco è la risata, in ogni sua forma e sfaccettatura. Il gioco è essenzialmentecomica in cui verrete catapultati nel cuore di Barnsworth, un paesino dello Yorkshire, piuttosto surreale e lievemente cartoonesco, che potrete esplorare liberamente con una visuale dall’alto.Dimenticate, però, i classici giochi d’avventura come Monkey Island o Sam & Max. Qui non ci saranno enigmi impossibili o pixel da trovare con la lente d’ingrandimento, ma piuttosto vestirete i panni di un protagonista senza nome, senza voce e con un’altezza variabile (elemento piuttosto importante) che vi consentirà di esplorare dimensioni e luoghi fuori di testa, come ad esempio l’interno di un prosciutto.