Rugby femminile - Il debutto in azzurro. La giovane Petretti convocata in Nazionale

Il debutto in azzurro. La giovane Petretti convocata in Nazionale

C’è anche un’atleta lucchese tra le 35 convocate per il prossimo raduno dellaitalianaUnder 18. Si tratta di Laratrequarti-centro (17 anni il prossimo 9 marzo) che, dal 24 al 26 gennaio, sarà impegnata a Rimini, agli ordini del ct Diego Saccà e del suo staff, con l’obiettivo di conquistarsi un posto in squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali delle azzurrine, in programma dal 9 al 20 aprile al "Wellington College" di Londra. La chiamata è stata motivo di grande orgoglio e soddisfazione, non solo per lei e per la sua famiglia, ma per tutto il movimento ovale lucchese. "Sinceramente ci speravo – ammette – , ma, adesso che la cosa è ufficiale, sto provando un mix di emozioni tra ansia, felicità, paura. So che devo ancora migliorare tanto, ma amo ile cercherò di dare sempre il meglio di me per raggiungere i miei obiettivi".