Ilfattoquotidiano.it - Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher: ecco chi sono i tre ostaggi israeliani che saranno rilasciati da Hamas

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

le tre donneo cherilasciate secondo quanto annunciato dai terroristi di. Si tratta delle prime tre persone della lista delle 33 persone che dovrebbero tornare a casa vive o i cui corpirestituiti., 24 anni quando è stata rapita, era al festival Nova a Reem, tre degli amici che erano con leistate uccisi. La ragazza, ex scout, era riuscita a restare in contatto con la madre alla quale aveva detto di essere stata ferita da un colpo d’arma da fuoco mentre tentava di scappare a bordo di una macchina insieme ad altri ragazzi. L’auto era stata recuperata vuota, mentre il cellulare diveniva localizzato a Gaza., 28 anni, ha la doppia cittadinanza britannica e israeliana. Gli ultimi contatti con lei risalgono alle 10 del mattino del 7 ottobre 2023, giorno in cui è stata prelevata dal suo appartamento nel kibbutz Kfar Aza, a circa 3 chilometri dal confine con la Striscia di Gaza settentrionale.