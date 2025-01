Pronosticipremium.com - Roma, stiramento al collaterale per Pellegrini: out con l’AZ, obiettivo Udinese

A cavallo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ladovrà disputare un vero e proprio tour de force che la vedrà impegnata in tre competizioni tra campionato, Coppa Italia ed il ritorno dell’Europa League. Ranieri spera quindi di poter avere tutta la rosa a disposizione per poter effettuare le giuste rotazioni ed essere competitivo in ogni singolo incontro. I primi problemi arriverebbero però dalle condizioni di Lorenzo, uscito malconcio dall’ultima sfida con il Genoa.Il capitano giallorosso, che continua ad essere coinvolto in voci di mercato, stava finalmente ritrovando continuità dopo il complicatissimo avvio di stagione, ma ora rischia di non poter essere a disposizione per un paio di partite.ha infatti riportato unoal legamentodestro, anche se fortunatamente sarebbe di lieve entità, il che dovrebbe permettere di recuperare in tempi minori.