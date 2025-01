Ilgiorno.it - Pochi “primini“. No al trasloco classe più larga

CAMISANO (Cremona)Né a Sergnano né a Casale Cremasco: il prossimo anno scolastico, nonostante a Camisano vi sia un problema di penuria di iscritti alla prima elementare (solo otto), si è scelto la strada dell’ “autarchia“. Nessundegli alunni nei paesi vicini, ma si punta ad una soluzione fai da te, come ribadisce il sindaco Francesco Donida. Nascerà infatti una pluricon insieme otto alunni di prima e quattro di seconda elementare. Sindaco, ci spiega la situazione?"Avevamo chiesto ai genitori se erano d’accordo nel far frequentare ai propri figli la scuola a Casale Cremasco, ma non tutti erano del parere. Quindi abbiamo optato per la pluria Camisano". E puntare ancora su Sergnano?"Con la chiusura del ponte questa opzione è davvero difficile da affrontare sia per la casse comunali che per i bambini.