Inter-news.it - Parma e Venezia pareggiano con un rigore per parte: ancora super Stankovic!

Leggi su Inter-news.it

Ilpareggia contro ilcon il punteggio di 1-1. A segno, in entrambi i casi su, Hernani e Joel Pohjanpalo. PAREGGIO FINALE – Ilospita ilcon l’obiettivo di allungare il vantaggio in classifica, al momento di 5 punti, sui lagunari. Il primo tempo è orfano di emozioni, con la squadra ospite che si dimostra però in grado di sfruttare l’unica occasione concreta avuta nel corso della frazione. Ad andare a segno è Joel Pohjanpalo, al 20?, grazie a un calcio di. Nel secondo tempo, la squadra di casa alza il livello e l’intensità, con l’obiettivo di riportare il risultato sul punteggio di parità. Ciò avviene al 56? a causa di un altro calcio di, concesso questa volta per fallo di Antonio Candela su Drissa Camara. Dal dischetto Hernani non sbaglia, portando il risultato sull’1-1.