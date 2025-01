Lopinionista.it - Lunedì 20 gennaio l’informazione Mediaset seguirà la cerimonia di insediamento di Donald Trump

MILANO –20ladidi. L’evento si aprirà con il giuramento del vicepresidente JD Vance, seguito da quello dicome 47esimo Presidente degli Stati Uniti d’America.Si parte dal Tgcom24, dalle ore 14.30, con Dario Donato che per un’ora racconterà l’attesa degli americani. A seguire, su Retequattro, il consueto appuntamento con il Tg4 “Diario del Giorno”, in simulcast su Tgcom24, si allungherà con lo speciale “Il ritorno di” dalle ore 16.45 alle ore 18.55 con Sabrina Scampini. Anche su Canale 5, Myrta Merlino nel corso di Pomeriggio Cinque aprirà una finestra sugli USA.In access prime-time, su Retequattro, Paolo Del Debbio con “4 di Sera” darà ampio spazio agli aggiornamenti in diretta dagli Stati Uniti e, in prima serata, Nicola Porro con “Quarta Repubblica”le ultime fasi della