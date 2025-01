Tvplay.it - Addio Juve, colpo a sorpresa: Thiago Motta spiazzato

Leggi su Tvplay.it

In casa, dopo la vittoria di ieri sera sul Milan, bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato.Dopo il pari contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, lantus ha dato finalmente un sussulto al proprio campionato. I bianconeri, infatti, hanno battuto ieri sera all’Allianz Stadium il Milan di Sergio Conceicao, vendicando così il ko subito nella finale di Supercoppa italiana giocata ad inizio anno in Arabia Saudita.(LaPresse) tvplay.itLa, dunque, ha sconfitto il team meneghino per 2-0. I marcatori della serata sono stati Mbangula e Timothy Weah. Con questo successo, sempre in attesa delle altre gare di questo turno di campionato, la ‘Vecchia Signora’ è finalmente tra le prime quattro della classifica della Serie A.