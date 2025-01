Quifinanza.it - Accertamenti Inps su disabilità e invalidità, visita unica e solo se necessaria nel 2025

La Legge di Bilancio ha apportato modifiche alle modalità di accertamento della condizione die diper la richiesta delle pensioni. In particolare, cambiano le regole per le persone con patologie oncologiche e le modalità con cui l’effettua le visite in caso in cui ci sia la presentazione di domande per diverse patologie.In sostanza, la normativa mira a ridurre i tempi e semplificare le procedure, evitando ai cittadini di sottoporsi a più appuntamenti o a visite non necessarie. L’Istituto ha fornito le prime indicazioni operative con il messaggio numero 188 del 17 gennaio.Revisione per patologie oncologiche: cosa cambiaIl processo di revisione sanitaria per le persone con patologie oncologiche viene semplificato. Le revisioni devono essere effettuate preferibilmente sulla base della documentazione sanitaria già disponibile e in possesso della Commissione, a condizione che questa consenta una valutazione obiettiva.