Lanazione.it - Morbidi, cento anni di storia. “Il segreto? Niente personalismi: l’azienda viene prima di tutto”

Leggi su Lanazione.it

Siena, 18 gennaio 2025 – Siamo seduti a un tavolo del localein Banchi di Sopra, per gustare con loro un aperitivo serale condito da ricordi, aneddoti, ma sopratdi pensieri positivi, dettati dall’unione di intenti di questi tre fratelli, Patrizia, Alessandra e Antonio, che stanno mandando avanti l’attività da oltre 50, in pratica metà del percorso centenario dell’antica bottega di gastronomia. Il momento è importante per questa attività che festeggiadi, come ricorda la vetrina che si affaccia proprio in via Banchi di Sopra. “Siamo cresciuti all’interno nei nostri negozi – afferma la primogenita Patrizia, classe 1961 – in quanto già da bambini i nostri genitori ci coinvolgevano nell’attività, dandoci la responsabilità di riscuotere alla cassa. Il mio impegno a tempo pieno avdopo il diploma, compatibilmente con gli studi universitari, dopodiché, dal 1985 la mia presenza a negozio è stata continuativa”.