Katia Pedrotti aggiorna i fan | Mio figlio sta meglio ma dobbiamo imparare a convivere con una nuova normalità

Ildie Ascanio Pacelli è stato dimesso dall’ospedale. “Sta“, dice l’ex gieffina che ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del piccolo Tancredi. La donna, infatti, aveva rivelato lo scorso 8 gennaio che suoera ricoverato all’ospedale di Carpi. Ma senza specificare quale fosse il malessere che lo ha costretto al ricovero.È seguito, dunque, il rientro a Roma, con alcuni accertamenti eseguiti all’ospedale Bambin Gesù, e poi uno scatto in cui Tancredi appariva con il braccio fasciato. A distanza di qualche giorno, poi, la bella notizia, data dalla mamma in un video su Instagram: “Volevo ringraziarvi per il quantitativo di messaggi che mi avete mandato negli ultimi 10 giorni. Mi avete scaldato il cuore, ci avete inondato d’affetto e in questo momento sono stati veramente di tanto, tanto aiuto.