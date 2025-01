Metropolitanmagazine.it - James Cameron ha parlato di Avatar 3 e ha svelato chi sarà il nuovo Villain

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il regista di: Fire and Ash,, ha fatto un po’ di luce sul suo approccio narrativo per il prossimo sequel. In un’intervista con Empire, il regista premio Oscar hadi cosa dovrebbe aspettarsi il pubblico quando il terzo film diuscirà nelle sale questo dicembre. Oltre a “scene d’azione davvero intelligenti” sembra che: Fire and Ash miri ad una narrazione audace. “Ciò che mi entusiasma come artista che ha recentemente compiuto 70 anni e ha fatto un po’ tutte quelle cose non è solo l’opportunità di farlo di, ma di arrivare a un livello di carattere e intrigo che non hai mai visto prima in un film di“, ha dettoha detto che sta cercando di correre qualche rischio per quanto riguarda la storia del film. “Stiamo solo iniziando a improvvisare e a distorcerla e rigirarla“, ha detto.