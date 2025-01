Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Angels a caccia della capolista. San Marino aspetta Jesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Comincia il girone di ritorno e gliproseguono laallaimbattuta Forlimpopoli. Stasera Santarcangelo ospita al PalaSgr il Guelfo (ore 21, arbitrano Zanetti e Gregori) ed è una gara che nasconde delle insidie, pur se gli avversari stazionano al terzultimo posto con otto punti. Negliè da verificare la condizione di Eugenino Rivali, uscito acciaccato dal match interno con Urbaniascorsa settimana. All’andata, l’esordio in campionato, finì coi clementini a spuntarla al fotofinish, per un 75-76 raggiunto grazie a rimonta e sorpasso nell’ultimo quarto. In quella gara fu l’ala Naldi il top scorer per il Guelfo (21). Occhio a lui e a una squadra che ha il quarto attaccocategoria con 75.9 punti a partita. Gioca in casa anche la Pallacanestro Titano, che oggi al Multieventi ospita(ore 18, dirigono Zambelli e Casavecchia) per due punti importanti.